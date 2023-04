Reggio Emilia, la banda col cane feroce spaventa anche i tifosi alla festa della Reggiana

Reggio Emilia, 25 aprile 2023 – La baby gang col cane ha terrorizzato la gente anche durante i festeggiamenti per la promozione della Reggiana domenica in centro città. La polizia ha identificato il gruppo e multato ancora una volta il proprietario dell’animale. E ora la questura tiene d’occhio la banda, all’interno del quale, un giovane è risultato essere destinatario di un provvedimento cosiddetto ‘Dacur’, ossia il divieto di avvicinamento a determinati luoghi pubblici. A indagare su di loro ora sono la Divisione Anticrimine e la squadra mobile nell’ambito della prevenzione e la repressione dei fenomeni di devianza giovanile, che stanno svolgendo approfondimenti su di loro.

Giro di vite della questura sulla baby gang

Si tratta della stessa banda che si aggirava in piazzale Marconi e che ora ha spostato il suo raggio d’azione in centro storico. Il Carlino aveva dato voce, a inizio aprile, a residenti e soprattutto commercianti della zona stazione che avevano denunciato le scorribande della "baby gang col pitbull", che in realtà – per la precisione è di razza Amstaff – che "spesso lasciavano libero, senza guinzaglio nè museruola, incutendo terrore nel quartiere". Tant’è che dopo la segnalazione dell’Hotel San Marco alle forze dell’ordine, la banda per inspaventare il personale avrebbe "sganciato il cane all’interno dell’albergo con l’intento di intimidire e scoraggiare le denunce".

Pochi giorni fa, sempre il nostro giornale, aveva pubblicato il racconto di un uomo che era stato "costretto a rifugiarsi nella tabaccheria di via Nobili dopo essersi imbattutto nella banda col cane", chiamando la polizia municipale intervenuta sul posto con quattro pattuglie. E già in quest’occasione era scattata una sanzione, come ha fatto presente anche – tramite una nota stampa – il municipio: "Gli agenti hanno fatto quanto la legge le prevede e consente di fare: ha multato il conduttore del cane per mancata o errata conduzione dell’animale, lasciato libero, e lo ha denunciato. Non essendosi consumato un contatto fisico aggressivo fra il cane del giovane e il cane del passante o, peggio, il passante stesso, non è stato possibile eseguire altre azioni, come il sequestro dell’animale".

Dopo questo episodio, il questore Giuseppe Ferrari ha ordinato il giro di vite verso la banda. La squadra Volanti – diretta dalla funzionaria Mariantonietta Murè – ha controllato a distanza i movimenti del gruppo di giovani (per la maggior parte di origine straniera, di seconda o terza generazione). E già nel primo pomeriggio ha sottoposto ad un controllo il giovane proprietario dell’Amstaff. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, stazionava intralciando il passaggio per i non vedenti, in violazione del Regolamento di polizia urbana. Così gli agenti hanno proceduto alla contestazione di una multa e alla notifica dell’ordine di allontanamento dalle aree urbane "per intralcio alla fruizione degli spazi pubblici". Non contenti, i giovani hanno continuato a restare nei paraggi del centro, mischiandosi alla folla dei festeggiamenti per la promozione in Serie B della Reggiana. E sempre in via Nobili, sono stati nuovamente fermati dalla polizia locale che ha sanzionato ancora il proprietario del cane perché era privo di museruola.