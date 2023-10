Banda dei distributori: due colpi nella notte

Doppio raid dei ladri ai danni di stazioni di servizio. È accaduto ieri notte lungo l’ex Statale 358 a Poviglio. Il primo allarme è scattato verso le 2 in via Matteotti, non distante dal confine con Boretto, nell’area del distributore Boschi, dove sono accorsi i carabinieri, insieme alla vigilanza privata, verificando che i ladri poco prima avevano danneggiato il vetro della porta d’ingresso dei locali adibiti ad ufficio, ma senza riuscire ad entrare. Non sembrano essere stati toccati gli impianti self service del carburante.

Poche decine di minuti più tardi alla centrale operativa del 112 è giunto un nuovo allarme, stavolta dalla stazione di servizio Ego in via Romana, nel centro abitato del paese, non molto distante dall’altro distributore. Qui, all’arrivo delle forze dell’ordine, i ladri si erano già allontanati dopo aver rubato una batteria d’auto e una piccola somma in denaro. Le immagini delle telecamere hanno permesso di ricostruire le fasi del furto, con i ladri fuggiti a bordo di un’auto di colore scuro. Anche in questo caso è stata forzata una porta per entrare.

Nella stessa area di servizio, in passato, si erano verificati dei furti ai danni del bar adiacente le pompe di benzina. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Poviglio per risalire agli autori di questi reati. È molto probabile che possa trattarsi della stessa banda di malviventi, che ha agito nei due impianti puntando soprattutto a un possibile fondo cassa degli uffici.

Antonio Lecci