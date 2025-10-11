Banda delle auto di lusso: "Il ruolo delle donne nella gestione del denaro"

di Alessandra CodeluppiDavanti al gip Luca Ramponi sono iniziati gli interrogatori di garanzia delle persone sottoposte a misura cautelare nell’inchiesta transnazionale ’Palma’, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo e incentrata su un’associazione a delinquere finalizzata ai furti di auto di valore, in prevalenza Range Rover, Lexus e Toyota. Le macchine venivano rese tracciabili con sistemi gps per poi essere tolte al proprietario, stoccate in capannoni, modificate e spedite in container agli Emirati Arabi, dove venivano vendute. Sono finite sott’inchiesta 22 persone (più due società), tutte dell’Est a parte un italiano, che operavano anche in Francia, Spagna e Belgio: si tratta soprattutto di moldavi. Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per 14 persone, disponendo il carcere per 10 e i domiciliari per altri 4.

Il ’capo’. Nella nostra provincia per un periodo abitò anche il presunto ’vertice’ del sodalizio, un 52enne moldavo: ieri si è videocollegato dal carcere di Cremona col tribunale reggiano, avvalendosi della facoltà di non rispondere; stessa cosa per il figlio 28enne. "Il ruolo apicale viene riconosciuto" al 52enne "dai complici esplicitamente, anche coi fatti e nell’adesione alle sue indicazioni", si riporta nell’ordinanza di custodia cautelare. La compagna 40enne del "promotore", nata in Ucraina, è stata posta ai domiciliari a Cremona: secondo la ricostruzione investigativa "curava il patrimonio e la disponibilità economica del sodalizio, ricevendo e movimentando flussi verso l’estero". Lei sfilerà davanti al gip nei prossimi giorni In un’intercettazione (24 settembre 2024) è il presunto numero due del gruppo, un 36enne, a spiegare che sarebbe "lei a occuparsi di trovare alberghi, biglietti aerei, ecc", mentre l’interlocutore dice che "fungeva da commercialista" per il compagno-capo.

Le donne. In base agli accertamenti, le donne avevano un ruolo importante: "La gestione del patrimonio immobiliare e finanziario del gruppo avveniva usando intestazioni fittizie su beni e conti correnti, affidandosi soprattutto – si rimarca – a familiari e compagne di fiducia dei vertici".

Il moldavo ritenuto capo e il figlio di lui (oltre alla compagna 40enne) sono difesi dall’avvocato Fabio Madella, che ieri ha chiesto per i due uomini una misura meno afflittiva del carcere; il giudice si è riservato la decisione: "Vista la complessità degli atti confidiamo in una misura cautelare differente in questo periodo di verifiche – dichiara il legale –. Aspettiamo la decisione del gip, altrimenti andremo al Riesame".

Nell’indagine figura anche la compagna 37enne del "braccio destro", destinataria dei domiciliari: "Agiva come collettore per i flussi monetari tra Italia e Moldavia". E sua madre 55enne, residente a Parma: "Metteva a disposizione garage e conti bancari intestati a suo nome, ma usati dall’associazione per nascondere veicoli e denaro".

Ieri un altro indagato, un 39enne moldavo residente a Sant’Ilario, si è avvalso della facoltà di non rispondere: per lui l’avvocato Bernardo Rognetta (ieri sostituto dall’avvocato Gianluigi Iembo) ha chiesto di sostituire il carcere coi domiciliari.