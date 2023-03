Banda delle cassaforti scatenata Un altro colpo alla banca di Toano

Il sospetto è che una banda abbia scelto Reggio come preda perfetta. Tre furti in 72 ore, tutti e tre con le stesse modalità, si sono consumati nella nostra provincia. La dinamica è sempre la stessa: i ladri arrivano, entrano dentro un esercizio commerciale forzando l’ingresso, vanno diretti alle cassaforti (quindi sanno benissimo dove si trovano) e le sradicano, poi scappano altrove e dopo averle svuotate le abbandonano. L’ultimo episodio della serie che non sembra aver fine è accaduto a Toano poco dopo le 2.30 di ieri. I carabinieri della stazione del paese durante un servizio di controllo del territorio, nell’ispezionare l’EmilBanca di via Verdi si sono accorti di segni evidenti di effrazione a una porta laterale. E così è scattato l’allarme, perché a quel punto è stato accertato che era stato compiuto un furto. Assieme al responsabile, allertato dagli stessi carabinieri, i militari hanno accertato che i banditi entrati furtivamente nei locali della banca, hanno asportato una cassaforte cash-in contente varie migliaia di euro in corso di esatta quantificazione, e poi si sono dileguati. Le ricerche scattate in tutta la zona non hanno, per ora, consentito di rintracciare i malviventi.

Ma facciamo un passo indietro, perché soltanto 24 ore prima a essere colpito è stato il negozio di ortofrutta Cagna & Benelli di via Emilia All’Angelo, dove giovedì notte i ladri sono entrati e se ne sono usciti con due cassaforti, che poi i carabinieri hanno trovato svuotate a poca distanza. Hanno forzato la porta anticendio con maniglione antipanico, poi prima di mirare al bersaglio grosso, hanno rotto tutte le telecamere e i rispettivi fili dell’impianto di videosorveglianza per evitare di essere ripresi e quindi di essere riconosciuti.

I raid della banda delle cassaforti però non si fermano qui. Mercoledì, sempre alle 2,30 del mattino, un’altra cassaforte è stata sradicata da una banca in montagna. Quella volta è capitato al Banco Bpm di Vetto. Giunti sul posto i carabinieri hanno avuto modo di accertare che ignoti ladri, dopo aver forzato le due porte principali d’ingresso all’edificio che ospita la banca, situato a lato della strada provinciale della Val d’Enza al centro di Vetto capoluogo, hanno divelto e portato via una cassaforte riposta sotto il bancone delle casse con la quale si sono dileguati nel buio ovviamente facendo perdere le proprie tracce. Impossibile non pensare a un collegamento tra i tre episodi. E stanotte a chi toccherà?