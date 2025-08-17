Banda di ladri fugge dall’Arma: parte l’inseguimento in auto

Reggio Emilia, 17 agosto 2025 – Folle corsa in auto a tutta velocità per non essere fermata dai carabinieri. Alla fine la banda di ladri è stata appiedata da un guasto meccanico; due uomini sono riusciti a fuggire, il conducente è stato bloccato e denunciato. Recuperati gli arnesi da scasso.

L’inseguimento – nel corso del quale il fuggitivo ha messo a rischio, con manovre spericolate, la propria e l’altrui vita – è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto ed è partito in via Fratelli Rosselli

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio durante un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un’autovettura, una Peugeot 206 con tre persone a bordo.

Il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga. Un copione che si ripete.

Ne è scaturito un concitato inseguimento a folle velocità nel corso del quale l’auto dei fuggitivi, dopo una serie di manovre spericolate (rotonde contromano, incroci impegnati senza dare precedenza), a causa di un guasto all’auto ha terminato la folle fuga.

Nel corso della scorribanda gli occupanti hanno lanciato dal finestrino vari oggetti, successivamente recuperati dai carabinieri: erano strumenti da scasso.

Due dei tre uomini sono riusciti a dileguarsi nel buio, mentre il conducente è stato raggiunto e bloccato dai militari.

Per questi motivi, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti atti allo scasso i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Reggio hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 29enne residente a Reggio Emilia.

Gli strumenti da scasso costituiti da cacciavite, piede di porco, guanti, flessibile a batteria e una corda da traino veicoli lanciati dal finestrino durante la fuga e successivamente recuperati dai carabinieri sono stati sequestrati.

Il conducente è stato denunciato anche per una serie innumerevole di infrazioni al codice della strada, e gli è stata ritirata la patente di guida.

Le indagini ora proseguono per identificare i due fuggitivi chiamati a rispondere – in via presuntiva – di concorso nei reati contestati al 29enne.