Banda di ladri prende di mira le case

Una serie di intrusioni abitazioni si è avuta in varie zone della Bassa, nello scorso fine settimana.

Almeno un paio di episodi a Correggio, con i ladri che hanno tentato di entrare in abitazioni in quel momento incustodite. L’attivazione tempestiva del sistema d’allarme, in un caso, e l’intervento provvidenziale di un vicino di casa, nell’altro episodio, hanno evitato che i malviventi potessero attuale i loro illeciti propositi.

Peggio è andata invece in una abitazione a San Giorgio di Guastalla, dove i ladri hanno approfittato dei proprietari fuori a cena per entrare dopo aver sradicato parte dell’inferriata di una finestra al piano terra.

I ladri hanno portato via una somma in denaro di circa 2.500 euro e alcuni oggetti in oro che erano rimasti da un precedente simile furto, avvenuto qualche tempo fa.

Solamente al rientro a casa dei proprietari, ci si è accorti dell’intrusione.

Un altro simile episodio, ma con il furto rimasto solo tentato, è stato segnalato nelle stesse ore, nella notte tra sabato e domenica, nella vicina zona di San Martino di Guastalla.

I ladri hanno spostato anche i quadri dalle pareti, alla ricerca di casseforti. Indagano i carabinieri.

Antonio Lecci