Banda di ladri tenta due colpi Ma scatta l’allarme e arrivano i carabinieri

Due furti tentati l’altra notte in esercizi commerciali in Val d’Enza. Sono avvenuti alla mensa CirFood di strada Barco a Montecchio e al bar Ariosto di via XXV Luglio a Calerno di Sant’Ilario. Molto probabilmente si tratta dell’azione della stessa banda. In entrambi i casi l’attivazione del sistema d’allarme e il tempestivo arrivo dei carabinieri hanno fatto saltare i piani degli intrusi, costretti a fuggire a mani vuote dopo aver forzato le porte di ingresso. Alla mensa i ladri puntavano probabilmente ai generi alimentari, mentre nel bar hanno tentato di portare via le macchine da gioco.