Banda di Quartiere al Foscato L’Asioli fa festa nella sua Correggio

Una serata dedicata alle formazioni bandistiche. Oggi dalle 19 in piazzetta Lino Grossi, al Foscato, a Reggio, va in scena il concerto itinerante della Banda di Quartiere, nell’ambito di Estate Popolare. Mentre domani alle 21 in via Compagnoni la stessa rassegna propone "Cantando sotto la pioggia", in forma di commedia musicale, con ingresso libero. La Banda di Quartiere è diretta da Emanuele Reverberi, alla guida di laboratorio musicale aperto di circa 20 elementi. Nato nel 2008, il progetto bandistico si consolida nell’idea più semplice e "sociale" di fare musica senza vincoli né barriere, facendo convivere la tradizione bandistica italiana con sonorità e strumenti che spaziano verso altri mondi e culture.

Il repertorio della Banda di Quartiere tocca varie geografie e tradizioni musicali: da quella popolare emiliana ai colori dei Balcani, alle luci della musica ebraica, restituendo il tutto in una personalissima versione.

Mentre a Correggio, stasera alle 21 in corso Mazzini, in pieno centro storico, si celebrano i 226 anni di attività della banda cittadina Luigi Asioli, con un concerto per ricordare l’importante anniversario. In passato questo particolare compleanno è stato festeggiato con una esibizione itinerante in centro. La festa è comunque un momento diventato tradizione nell’estate correggese, che offre la possibilità di ascoltare il repertorio sempre rinnovato della banda Asioli che, ormai da tempo, affianca a marce e inni tradizionali pure le trascrizioni per complessi bandistici di brani pop moderni e contemporanei. La formazione musicale è diretta dal mastro Angelo Andreoli. Alla banda è collegata anche la locale scuola di musica, che permette l’inserimento di giovani appassionati nella orchestra per concerti, sfilate e manifestazioni.

Antonio Lecci