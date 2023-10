La banda dei trattori fa paura, colpo in un’azienda di Fogliano: rubati due John Deere

Regio Emilia, 27 ottobre 2023 – La ‘banda dei trattori’ ancora a segno. Quella che si sospetta ormai essere un’organizzazione criminale attiva in tutta la provincia (dopo i raid messi a segno nelle scorse settimane tra bassa e val d’Enza) ha colpito anche nella tarda serata di mercoledì, l’azienda agricola dei fratelli Bastardi a Fogliano.

"Le telecamere – racconta Enzo, uno dei titolari – mostrano due persone incappucciate arrivate a piedi dai campi, che alle dieci meno cinque hanno tagliato i tubi e il telo che chiudevano la parte posteriore del capannone. Da lì sono entrati, hanno spostato uno spartineve e poi hanno tirato fuori due John Deere. Dal buco sono usciti e se ne sono andati a bordo dei trattori in mezzo agli stessi campi da cui erano venuti, verso via Bosco".

Uno dei due John Deere portati via: bottino complessivo del valore di 100mila euro

I malviventi ci hanno messo 20 minuti in tutto e si sono mossi con furbizia: "Hanno tagliato i tubi dell’hangar, spostato un grosso sgombraneve e i trattori erano chiusi a chiave con lo staccabatterie. Deve essere la banda dei trattori, perché nulla sembrava improvvisato, quei trattori sono quelli più ricercati, erano all’interno di un camion e anche saperli accendere senza chiave è tutt’altro che banale". Il bottino vale, secondo Enzo Bastardi, tra gli 80 e i 100mila euro e per l’azienda a questa perdita andranno sommati i costi di riparazione della struttura.

I modus operandi sono simili a quelli di tanti episodi verificatisi nell’ultimo anno in tutta la provincia, dalla val d’Enza alla periferia urbana: ecco perché si pensa che dietro a tutti questi casi ci sia la fantomatica ‘banda dei trattori’, malviventi che mostrano di saper bene cosa cercare e dove trovarlo e si muovono con perizia. Tre settimane fa, almeno, due mezzi rubati con queste modalità erano stati ritrovati in un casolare a Luzzara, in attesa – chissà – di smontaggio o smistamento.