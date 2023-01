"Bandi Ausl, troppa discrezionalità"

Il caso Giunta – ovvero, il mancato conferimento dell’incarico di direttore della Chirurgia oncologica del Santa Maria ad Alessandro Giunta, da due anni facente funzione – finirà all’attenzione del parlamento.

Il deputato Gianluca Vinci (Fratelli d’Italia) ha infatti presentato un’interrogazione al ministro della salute Orazio Schillaci.

Nel testo Vinci ricorda l’accaduto: il bando di selezione che, ovviamente in piena regolarità, ha visto prevalere il professionista campano Massimiliano Fabozzi; ma anche "i forti clamori presso la comunità reggiana e malumori presso l’Usl emiliana, sfociati in diversi articoli di stampa e prese di posizione dei sanitari a favore del direttore uscente".

Decine di colleghi, infatti, avrebbero volontieri aderito ad un sit-in di protesta (nei confronti delle scelte della commissione) e di solidarietà (nei confronti di Alessandro Giunta) rientrato solo poche ore prima.

Il curriculum, come si ricorderà, poteva valere fino a 30 punti, il colloquio individuale fino a 70; per Vinci si tratta di una "modalità di selezione assai discrezionale" che "rende il concorso difficilmente verificabile eo contestabile anche in sede di giustizia amministrativa: questa circostanza, unita al clamore della notizia, ha dato adito a voci gravemente lesive dell’immagine e della reputazione dell’intera amministrazione sanitaria e regionale, prestando il fianco a chi vuole ricondurre l’esito del concorso a logiche interne di partito anziché a una scelta meritocratica".

Vinci chiede perciò al ministro, per il futuro, "se per evitare eccessiva discrezionalità ed eliminare dannosi sospetti di utilizzi strumentali dei criteri di selezione per il conferimento degli incarichi di direzione non intenda adottare provvedimenti volti a limitare fortemente il punteggio da attribuire ai colloqui, valorizzando i titoli e i curricula, e a rinviare i concorsi fissati in concomitanza di campagne elettorali e congressi nazionali di partiti politici".