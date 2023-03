Bandi e fondi per l’economia dell’Appennino

Sprint finale nella programmazione degli interventi relativi al periodo 2014-2022: disponibili oltre 2 milioni di euro. Al momento sono quattro gli avvisi pubblici sui quali è possibile presentare domanda di sostegno entro il 20 aprile. Si tratta di sostegno relativo al sistema turistico-ricettivo con risorse complessive pari a € 1.815.000, sostegni all’artigianato locale con risorse pari a € 272.500 e quello rivolto ai Comuni ed Enti pubblici che mette a disposizione € 311.000 per il risanamento e la ristrutturazione di immobili. A breve si apriranno altri due bandi: quello a sostegno degli investimenti in nuove imprese con un premio unico pari a € 20.000 e quello per il sostegno della qualificazione della filiera forestale con un totale di risorse pari a € 267.776. Ulteriori informazioni disponibili sul sito del GAL.