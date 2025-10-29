"Bandi, ora sarà la Regione ad aiutare i piccoli Comuni"

Un nuovo provvedimento della Regione a sostegno dei comuni della montagna vincitori di bandi: fino al 40% delle risorse otrà essere anticipato dalla Regione Emilia-Romagna. Una vera e propria boccata d’ossigeno per i Comuni più piccoli, spesso in difficoltà nel dover gestire l’anticipo delle risorse necessarie per avviare gli interventi. La misura andrà a beneficio dei comuni dell’Unione Montana, Canossa, Baiso e Viano. Il provvedimento è contenuto in una delibera di Giunta approvata che dà attuazione a un emendamento al Documento economico e finanziario regionale, presentato da alcuni consiglieri regionali in occasione dell’ultimo bilancio, tra cui la consigliera reggiana Anna Fornili (Pd). L’obiettivo è di risolvere finalmente quella criticità che da anni pesa sui piccoli enti: la necessità di anticipare fondi per spese d’investimento relative a bandi già vinti, situazione che spesso ha costretto i Comuni a gestire tensioni di cassa o, peggio ancora, a ricorrere all’indebitamento. "Abbiamo raccolto la richiesta che ci è arrivata fin dall’inizio di questa legislatura dai sindaci della montagna, in particolare dal Comune di Carpineti – afferma la consigliera Fornili –. Questa misura è davvero rivoluzionari. Ringrazio l’assessore Baruffi e tutto il gruppo dei consiglieri regionali che rappresentano la montagna, e anche il territorio reggiano: un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti locali e Regione possa produrre benefici".

s.b.