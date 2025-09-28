Bandiera palestinese, lo scontro. Coalizione Civica si chiama fuori: "Non gettiamo benzina sul fuoco"

Ieri mattina l’opposizione si è riunita e ha convocato una conferenza stampa incentrata anche sulla querelle dei vessilli palestinesi esposti sulle facciate dei municipi reggiani. Una polemica che si era già fatta sentire appena le bandiere sono state esposte, diventata inarrestabile nel momento in cui la prefettura stessa ha chiesto ai Comuni di toglierle. In particolare, la missiva è stata inviata a quattro Comuni: Reggio, Cavriago, Scandiano e Bagnolo. Le amministrazioni però hanno respinto la richiesta del prefetto, non rimuovendo il vessillo e motivando la scelta in riferimento al contesto politico internazionale.

L’opposizione, si diceva, ha ritenuto opportuno fare il punto della situazione: non tutta l’opposizione, però. A smarcarsi dal summit di ieri della minoranza è Coalizione Civica, rappresentata in assemblea di Sala del Tricolore dai consiglieri Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia.

"Non abbiamo partecipato alla conferenza stampa delle altre parti dell’opposizione perché riteniamo che il tema sia estremamente delicato" spiegano i consiglieri, evidenziando un loro personale distacco anche "sul piano ideologico".

"Da un lato quello che sta avvenendo nella striscia di Gaza e in Cisgiordania che è un fatto estremamente grave e drammatico, un genocidio che scuote la coscienza di ognuno di noi – proseguono –. Dall’altro assistiamo a uno scontro fra istituzioni, il prefetto su un fronte e quattro sindaci della provincia di Reggio Emilia sul fronte opposto". Uno scontro istituzionale "che non va enfatizzato".

"Rimanere un passo indietro, come abbiamo deciso di fare rispetto a questa polemica, è per noi segno della volontà di non soffiare ulteriormente né sul fuoco delle polemiche né sullo scontro istituzionale che di fatto in questo momento si è creato e che va assolutamente raffreddato – spiegano ancora –. Serve serietà e smetterla con lo scontro politico su temi che riguardano i diritti umani".

"Dobbiamo focalizzarci sul fatto che oggi è in corso il genocidio del popolo palestinese – concludono – e che occorre dare segnali forti che vanno oltre i gesti simbolici".