'Bandiera rossa' suona a Guastalla per Alfredo Bernini

Niente parole ma solo tanta musica per l’addio ad Alfredo Bernini, 89 anni, che si è svolto ieri mattina davanti alla sua abitazione di via Costa a Guastalla. E sulla bara è stata posata la bandiera dell’Anpi, associazione di cui era stato presidente per 12 anni, dal 1997. Era stato pure consigliere comunale e assessore allo sport negli anni Sessanta. Il funerale è partito dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere Guastalla. Un addio in musica, con la banda di Carpi, prima del trasferimento del feretro a Mantova per la cremazione. "Bandiera rossa", "Bella Ciao", fino alle note del Silenzio hanno salutato Alfredo Bernini. Lascia i figli Cinzia e Federico e altri parenti. Un paio d’anni fa era scomparsa la moglie. Cordoglio è stato espresso da Anpi, Pd e da Guastalla Bene Comune.