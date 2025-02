Banditi con lo spray: presi. Colpo ’urticante’ all’orafo. Il tradimento di un operaio

Il blitz all’alba. Sette persone sono finite in carcere, quattro ai domiciliari più altre due sono state denunciate. Ci sarebbero loro dietro la rapina con lo spray al peperoncino del giugno scorso: all’Italiana Horo di Badia Al Pino saccheggiarono 600mila euro dopo aver mandato al tappetto il proprietario di 82 anni e un operaio con la sostanza urticante.

E anzi: anche per quest’ultimo sono scattate le manette. Sarebbe stato lui, rumeno, residente ad Arezzo, il basista del colpo, forse la mente, anche a costo di ritrovarsi la sostanza urticante sul volto. Ma alla fine i soldi in palio erano tanti: circa 15 chili di oro da raffinare per ben oltre il mezzo milione di euro. Un bel gruzzolo che di certo ha anestetizzato il dolore agli occhi per quelle due ore di sofferenza mischiata al gusto di aver beffato il datore. I due vennero aggrediti di mattinata mentre caricavano la merce sulla macchina. Un’operazione studiata nei dettagli si pensò l’estate scorsa e adesso non arrivano che le conferme.

Il bottino non è stato ritrovato: o meglio gli investigatori avrebbero ritrovato dei preziosi fusi che si pensa siano parte della refurtiva. Ma ancora è presto per dirlo. Ma tra i malviventi c’è anche chi è stato ritrovato con 20 chili di argento e chi con tanta droga in casa. Alcuni di loro erano vecchie conoscenze nel territorio: tre di loro tentarono la rapina all’oreficeria del Grotti davanti ai Porcinai. Erano arrivati lì davanti con le mazze in mano, pronti a stendere il proprietario, lì nonostante il giorno di chiusura, ma sono finiti in manette pochi secondi dopo aver parcheggiato. E proprio ieri l’altro il trio di banditi ha patteggiato: per loro scattano i servizi sociali, niente carcere. Da vedere se riusciranno a dribblare la cella anche stavolta, nell’ennesimo procedimento a loro carico.

La procura di Arezzo adesso contesta ai tredici nei guai rapina, furto, ricettazione e associazione a delinquere. In carcere sono finiti sia alcuni aretini che alcuni stranieri, provenienti dall’Est Europa ma ci sono anche alcuni partenopei. Altri dettagli non sono emersi: i carabinieri che hanno indagato non parlano anche perché stamani in procura verranno svelati tutti i dettagli dell’operazione che ha inflitto un duro colpo a quelle bande che hanno terrorizzato il distretto orafo più grande d’Italia. Quello che anno scorso ha subito 24 colpi tra rapine e furti, tentati e andati a segno. Con ogni probabilità oggi prenderanno parola la procuratrice di Arezzo Gianfederica Dito insieme al colonnello Claudio Rubertà, comandante provinciale, per mettere in fila i punti dell’inchiesta, coordinata dalla pm Laura Taddei.

Tutto sarebbe partito dai mezzi, macchine e scooter, utilizzati nel blitz che sono poi risultati rubati. E così, passo dopo passo, i militari del nucleo operativo e radiomobile della sezione operativa sono arrivati a dama. Nel mezzo ci sono stati controlli incrociati delle telecamere, pedinamenti, come quella che ha portato a stroncare sul nascere la rapina al Grotti, e intercettazioni telefoniche. I rapinatori pensavano di agire indisturbati e invece i carabinieri sentivano tutto quello che dicevano, tra l’altro senza filtri. In programma avevano anche altri colpi, proprio ad Arezzo. Stamani all’alba i carabinieri si sono presentati a casa loro con un mandato di arresto. La classica scena da film che stavolta è realtà: e ha dato un bel colpo alla banda incubo degli orafi.