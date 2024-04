Bando Acer, quattro appartamenti in affitto a canone concordato

Un bando Acer (Azienda casa Emilia Romagna) per l’affitto a canone concordato di quattro appartamenti nuovi, demoliti e ricostruiti dopo il sisma del 2012, in via Donizetti 34 a Reggiolo. Il bando, voluto da Comune e Acer, nasce dall’esigenza di rispondere al crescente numero di richieste di affitto nel territorio comunale. I locali si trovano in pieno centro e sono costituiti ciascuno da due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura, un bagno e autorimessa. L’impiantistica è completamente autonoma e di ultima generazione. "Si tratta di un intervento legato alla ricostruzione post sisma – spiega il sindaco Roberto Angeli – e realizzato secondo l’ordinanza 32/2014 con l’obbligo dell’affitto a canone concordato. L’immobile, una volta terminato, è stato acquisito da Acer per agevolare l’affitto". L’incremento delle domande di affitto è anche il risultato del lungo lavoro della ricostruzione, che ha cambiato il volto del paese. A Reggiolo la richiesta di affitto è molto elevata e le abitazioni sfitte sono inferiori rispetto alla domanda. Oggi sono molti gli immobili sono praticamente nuovi o restaurati. Anche la riqualificazione degli edifici pubblici ha reso più attrattiva Reggiolo dal punto di vista residenziale. Lo dimostra il fatto che da tre anni a questa parte i residenti sono in forte aumento. Bando e domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Reggiolo.