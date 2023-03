Bando cultura Il Comune finanzia ventinove progetti per oltre 115mila euro

Anche quest’anno il Comune di Reggio contribuisce a sostenere le attività culturali e di spettacolo – con bando Cultura#RE2023 – mettendo a disposizione 115 mila euro di contributi. Su cinquantaquattro attività proposte, ne sono state selezionate e finanziate ventinove.

"Sono molto soddisfatta della partecipazione riscontrata al bando cultura di quest’anno - ha detto Annalisa Rabitti, assessora alla Cultura – In particolare le proposte ruotano intorno a valori fondamentali, primo tra tutti quello dell’inclusione e dell’integrazione, con particolare attenzione alla cultura del rispetto e delle differenze di genere, culturali e sociali. Abbiamo quindi scelto di sostenere e finanziare alcuni di questi progetti, per promuovere insieme una cultura che sia sempre più accogliente ed accessibile".

Questi i vincitori del bando: Dinamica con il progetto "Dinamico Festival - XIII Edizione"; Associazione Emiliano Romagnola Cori con "Soli Deo Gloria, XIX Edizione"; Associazione ARCI - Comitato Territoriale di Reggio Emilia con "Sette e ventotto, nuove storie di martiri. Un concerto per Giulio"; Cine Club Reggio con "Reggio Film Festival - Futuro"; Flag No Flags Contemporary Art con il progetto "Pharmakon". Uso e abuso dei farmaci da prescrizione: interpretazioni e narrazioni d’arte contemporanea. Opere di Beppe Villa"; Centro Teatrale MaMiMò con "iDedalo"; Icarus vs Muzak con "Icarus next Generation". E ancora Teatro dell’Orsa con "Casa delle storie. Pratiche reali di cura, ascolto, meraviglia"; Sanba con "Circo nel fieno - Festival rurale intorno al Cirque Bidon"; Associazione Culturale Cinqueti con "La città dei ragazzi 2023: liberi e curiosi"; Amici del quartetto Guido A.Borciani con "Note oltre i confini. Dialoghi"; Libera Università Crostolo con "Cultura e relazione. Il progetto della LUC per tutti e per tutto l’anno"; On Art con "tREcentosessanta"; Associazione culturale Cinqueminuti con "Festival Focus 360°"; Punto e a capo con "Festival del libro per ragazzi Punto e a capo - IX edizione - Rampanti, Dimezzati, Inesistenti"; Circolo Arci Via Roma Zero con "Cemento"; Circolo Arci Tunnel con "Disco Aperta"; Wave con "Rinascimento"; Circolo Arci Picnic con "Picnic! Festival 14a edizione - Pensare per immagini". Ed infine Iniziativa laica con "Giornate della laicità 2023"; MM Contemporary Dance Company con "Coexistence 2.0"; Associazione Culturale Sgrintela con "7° Memorial Antonio Bonfrisco - La crisi"; Arci Natiscalzi DT con "Eves"; Fondazione Famiglia Sarzi con "Oggetti d’artista"; Spazio Neutro con "Neutro 2023"; Società Cooperativa Sociale Rigenera con "Gattaglio: Crocevia di Idee"; L’Artificio - Nuovo Circolo degli Artisti con "L’Artifestival 4"; XL con "All Together" ed infine Centro Sociale Orologio con "REstate all’Orologio".

Info: www.comune.re.it

Stella Bonfrisco