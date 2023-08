Bando deserto a Rolo: Nessuna richiesta per Villa Cerillo

Fumata nera per l’affidamento di Villa Cerillo, un edificio di proprietà del Comune di Rolo, destinato ad uso di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, già in passato rinomata osteria. Il fabbricato è chiuso da tempo in attesa di gestori che possano farlo rinascere e metterlo a disposizione come punto di riferimento per la ristorazione. Ma il bando, che il 10 agosto prevedeva la scadenza per la presentazione delle domande, è andato deserto. Non sono arrivate richieste per l’utilizzo di Villa Cerillo, edificio situato in piazza Eccidio della Righetta.

Dunque l’immobile comunale dovrà restare inutilizzato ancora per qualche tempo, almeno fino al prossimo bando, sperando che qualcuno si dimostri interessato alla gestione. Il bando prevedeva un contratto di sei anni, rinnovabile per altri sei anni, mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta complessivamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo.

Il Comune ha inoltre avviato lavori di adeguamento e ristrutturazione all’impianto elettrico, spostamento dello scarico della cucina, ripristino delle murature interne, degli intonaci esterni e ritinteggiatura completa, con gli interventi da completare entro fine ottobre. Ma anche questo aspetto non ha richiamato ristoratori interessati all’affare.

a.le.