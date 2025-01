"Bando per A22. La prelazione è un errore"

Bando per il potenziamento dell’A22 Modena-Brennero, si è fatto risentire su toni critici il Coordinamento cispadano ‘No autostrada-Sì strada a scorrimento veloce’, che in una nota ha evidenziato quelle che, per il gruppo di pressione, sono delle criticità ormai storiche.

"Nel bando viene specificato che vi è un diritto di prelazione del proponente Autobrennero, cioè che Autobrennero avrà il diritto di fare propria una eventuale altra offerta migliore aggiudicandosi così la gara – scrive il comitato, capitanato dal referente Silvano Tagliavini – . Non si dice però che il diritto di prelazione non esiste nell’ordinamento europeo per quanto riguarda la concessione di opere pubbliche, o meglio, la Ue non ha ancora legiferato in merito. Non si dice che sono gli stessi Fugatti e Kompascher, nell’ambito di una conferenza promossa nei giorni scorsi e tenutasi a Salorno (Bolzano) a cui erano presenti i rappresentanti degli enti pubblici soci di Autobrennero, a non dare per scontata l’approvazione da parte di Bruxelles (dubbio sostenuto anche da Gian Antonio Benacchio, docente di diritto privato comparato all’Università di Trento esperto di appalti pubblici e diritto dell’Unione Europea). Ed è lo stesso Salvini, collegato con Salorno, a ribadire la fiducia nella positiva conclusione dell’iter", ha dettagliato ancora per il coordinamento il referente Silvano Tagliavini.

Il bando per l’A22 tiene insieme anche la realizzazione, chiamata a gran voce dalle istituzioni, della Campogalliano-Sassuolo e della Cispadana. Assieme alle due bretelle, chiedono di essere sbloccati 30 milioni di euro di interventi su strade secondarie di adduzione.