Bando per capo ufficio stampa solo per giornalisti professionisti. Esposto dell’Ordine all’Anac

L’Ordine dei Giornalisti e l’Aser (l’associazione stampa dell’Emilia-Romagna) hanno presentato un esposto all’Anac (anticorruzione) per presunte irregolarità nel bando da capo ufficio stampa pubblicato dal Comune di Reggio. La selezione infatti prevedeva tra i criteri quello di possedere una laurea di vecchio ordinamento (oppure 3+2, quindi anche la magistrale) che tagliava fuori di fatto i più giovani, ma soprattutto il requisito di essere un giornalista professionista almeno da cinque anni. Proprio quest’ultimo criterio è finito nel mirino di Odg e Aser che contestano il mancato rispetto della legge 150, che non fa distinzione tra professionisti e pubblicisti, dando la possibilità a chiunque di partecipare purché iscritto all’albo dei giornalisti. Inoltre, anni fa, Odg, Aser e Anci (l’associazione dei comuni italiani) siglarono un protocollo d’intesa in merito.

Per la cronaca, il bando in questione è stato vinto dalla giornalista modenese Enza Poltronieri, modenese, discapito di Mario Gobbi, storica figura che ha guidato la comunicazione durante i mandati di Delrio e Vecchi. A Gobbi sarebbe stato offerto un articolo 90 con funzioni strettamente legate al sindaco Marco Massari (come ad esempio la stesura dei discorsi istituzionali).

dan. p.