Bando per contributi a fondo perduto per le associazioni

Considerando i crescenti costi burocratici che sono imposti alle associazioni dalla legislazione nazionale, e che mettono a rischio lo svolgimento di attività sociali così importanti per il paese, l’amministrazione comunale di Rolo, nell’ambito dell’attività dei Servizi al cittadino, intende sostenere le associazioni del territorio tramite un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per le associazioni legalmente costituite e operanti, che hanno sede eo svolgono la propria attività proprio a Rolo. Il bando prevede lo stanziamento complessivo di 15 mila euro pensati per alleggerire il peso dei costi burocratici alle associazioni. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le 12 del 18 dicembre 2023. Oltre al bando è stato pensato anche un breve questionario per raccogliere informazioni sullo stato di attuazione della riforma del Terzo Settore e della recente riforma dello Sport. Per informazioni sui requisiti di accesso al bando, oltre che per la compilazione del questionario, è possibile consultare il sito internet del Comune.