Bando per gestire i campi da tennis nel ’Parco Lido’ Il Comune di Reggio Emilia pubblica un avviso per manifestazione di interesse per la gestione dei campi da tennis al Parco Lido. Le domande devono essere inviate entro il 9 settembre. La gestione comprende due campi, ufficio e spogliatoi, aperti tutti i giorni con orario minimo dalle 9 alle 19.