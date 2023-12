Bando per gli alloggi popolari: c’è tempo fino all’11 gennaio

L’amministrazione comunale di Rolo ha pubblicato un bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, che sarà aperto fino a mezzogiorno dell’11 gennaio 2024. "Il bando rispecchia la volontà di aggiornare gradualmente le liste di coloro che fanno domanda per l’assegnazione degli alloggi comunali, al fine di essere presenti in modo costante a fianco di quella parte della cittadinanza che ne ha più bisogno, che necessita di un aiuto indispensabile", spiegano dal municipio rolese. Per avere un supporto nella compilazione della domanda per il bando, ci si può rivolgere allo Sportello sociale, il servizio di informazione e di supporto in materia sociale gestito dall’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, che a Rolo è presente nell’ufficio degli assistenti sociali con personale a disposizione del pubblico il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30, oltre che il mercoledì mattina dalle 9 alle 11.30. Per partecipare al bando è necessario avere, fra l’altro, un valore Isee inferiore ai 17.428 euro, un valore del patrimonio mobiliare inferiore a 35mila euro, con il nucleo familiare che non deve essere titolare, complessivamente, di una quota superiore al 50 per cento di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, anche se è ubicato all’estero. Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso è possibile consultare il sito internet del Comune di Rolo.