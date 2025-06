"Bando per gli sfalci dell’erba rinnovato in ritardo e con costi aumentati"

Il bando per la gestione degli sfalci del verde pubblico è stato rinnovato in ritardo, il 21 aprile, oltretutto con un costo maggiore rispetto al passato. Lo segnalano i consiglieri comunali di Novellara Democratica Civica, guidati da Alessandro Cagossi, autori di una interrogazione sul tema, da cui è emerso un aumento da 130 a 175 mila euro annuo per la spesa degli sfalci. "Hanno giustificato l’aumento – dicono i consiglieri di opposizione – con l’adeguamento dei prezzi Istat, che però non hanno avuto un simile incremento, dal 35%. Nel 2018 la gestione del verde pubblico è stata affidata a Sabar con un contratto di 22 anni. Ma la mancanza in Sabar di personale addetto ai bandi, per una "riorganizzazione gestionale", ha precluso qualsiasi operazione di manutenzione per buona parte della stagione primaverile. Ad oggi, peraltro, la manutenzione del verde pubblico rimane parziale. Il sentiero Cai 608 nelle Valli è impraticabile da mesi a causa delle sterpaglie che ne impediscono l’uso. Inoltre, una zona boschiva attigua al sentiero nei pressi del Rifugio Sculazzo, piantumata anni fa dal Comune per scopi ricreativi, versa in uno stato di totale abbandono. Senza dimenticare richieste arrivate dalla cittadinanza sulla necessità di potare alberi monumentali in alcuni viali comunali, che negli anni hanno invaso pertinenze private: molte richieste sono rimaste inevase per mancanza di risorse".