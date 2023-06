Bando per la gestione dell’area sportiva

Pubblicato il bando di concessione dell’area sportiva di via Spagna, a Pieve di Guastalla, un impianto comunale costituito da tre campi da calcio in erba, un campo polivalente e quattro campi sintetici ad uso promiscuo calcetto e tennis, fabbricati adibiti a spogliatoi e un bar. L’affidamento durerà 12 anni, canone di 25mila euro annui, soggetto a eventuali ribassi in sede di gara. Si punta a un affidamento in concessione per un servizio di gestione con lavori accessori di riqualificazione e manutenzione che potranno promuovere, favorire e potenziare la pratica delle discipline sportive e ulteriori attività. Quanto ai lavori accessori affidati al concessionario, gli interventi da realizzare sono una posa in opera della recinzione metallica per delimitare il centro sportivo, una recinzione metallica per delimitare il campo numero 3 con annesso sistema di irrigazione, oltre al ripristino di parti ammalorate.