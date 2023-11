Bando per le ciclabili: "Noi partecipiamo"

Il Comune di Rio Saliceto partecipa al bando regionale dedicato alla promozione della mobilità ciclabile, con un intervento per garantire maggiore sicurezza negli spostamenti ciclo-pedonali, incentivi gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola e, in generale, favorisca l’avvicinamento anche dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli, in funzione del miglioramento della qualità ambientale e della salute della comunità.

"Grazie a questa nuova opportunità il Comune di Rio Saliceto – spiega il sindaco Lucio Malavasi (foto) – parteciperà al bando con una serie di interventi che estenderanno la nostra rete ciclabile con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Puntiamo soprattutto a unire ciclabili e percorsi ciclopedonali esistenti a Rio Saliceto, oltre che percorsi che collegano alla vicina Correggio".

I tratti che saranno interessati dal progetto saranno: via Griminella, via Fossatelli, via Don Branchetti per congiungersi a via dei Martiri sull’anello pedonale ciclabile da poco concluso, aumentando pure la sicurezza dei progetti Pedibus e Bicicus. Il costo stimato per l’intervento è di 400 mila euro.