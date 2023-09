Bando per visitare il Parlamento europeo a Reggiolo

Un bando per assegnare ventotto borse di studio per un viaggio con visita la Parlamento Europeo a Strasburgo per giovani di Reggiolo da 18 a 26 anni di età. Una iniziativa del Comune, prevista dal 22 a 24 novembre, con un bando che assegna borse di studio di 285 euro. Per partecipare è necessario avere conseguito un diploma di maturità o di laurea o essersi distinti per meriti educativi. Per informazioni: tel. 0522-213724.