Bando pilotato: chiesti due abbreviati

Inchiesta vigili-appalto ‘Maggioli spa’, udienza interlocutoria ieri davanti al giudice delle indagini preliminari per la vicenda del bando per la gestione informatica delle sanzioni della polizia locale dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza. Due degli indagati hanno domandato di essere giudicati con rito abbreviato, mentre altri due - tra cui il comandante Davide Grazioli - si sottoporranno alla valutazione del gip il prossimo 22 maggio. Tutti e quattro sono accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti, oltre che altri reati contro la pubblica amministrazione. L’Unione, che figura come parte offesa, non si è costituita parte civile. Anzi, quando il procedimento è iniziato, ha espresso tramite i sindaci solidarietà agli indagati.

Il fascicolo nacque dalla denuncia sporta nel maggio 2022 da una lavoratrice sulla presunta irregolarità della procedura telematica di assegnazione alla società di Sant’Arcangelo di Romagna (unica concorrente) del servizio di gestione burocratica delle sanzioni amministrative. Nel capitolato tecnico della gara - redatto dallo stesso Comando - si richiedeva l’utilizzo del software da tempo in uso dal sistema informatico dei vigili, Concilia’, sviluppato proprio da Maggioli spa.

Sei le persone inizialmente indagate, ma durante la prima udienza è stato lo stesso pm Francesco Rivabella Francia a chiedere l’archiviazione della posizione per due di loro. Per gli altri quattro il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio: si tratta, oltre che di Grazioli (tutelato dall’avvocato Mattia Fontanesi), dell’ispettore superiore Pierpaolo Ugoletti, 63 anni, di Ventasso (avvocati Giulio Garuti e Gabriele Riatti), l’agente 66enne Carlo Bigi, di Reggio (avvocato Liborio Cataliotti) e la pesarese Francesca Vannucci, 33 anni (avvocato Moreno Maresi), dipendente. Grazioli (responsabile unico del procedimento) e Ugoletti (presidente della commissione aggiudicatrice), sono accusati anche di falsità ideologica e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Francesca Chilloni