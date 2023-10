Bando pubblico da 11 mila euro per lo sport a Albinea: tutti i dettagli

Il Comune di Albinea aiuta le associazioni sportive. Prosegue infatti il sostegno dell’amministrazione comunale di Albinea nei confronti delle società sportive che operano sul territorio. È stata pubblicata la determinazione 263 del 3 ottobre dell’area servizi culturali, educativi e sportivi con cui è stato approvato il bando utile alla richiesta di contributi che ammontano a un totale di 11mila euro.

"Queste risorse intendono aiutare le società per l’organizzazione di eventi e la partecipazione alle competizioni", spiegano dal Comune di Albinea. Le richieste potranno essere presentate, utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Comune, entro e non oltre le ore 13 del 30 ottobre 2023 all’indirizzo albinea@cert.provincia.re.it. Per informazioni è possibile inoltre contattare direttamente l’ufficio sport oppure la biblioteca comunale di Albinea al numero telefonico 0522590261. Per ulteriori chiarimenti consultare anche il sito internet del Comune di Albinea in cui sono stati pubblicati tutti i dettagli inerenti all’iniziativa per il sostegno per le associazioni sportive.

