Bar Living e FotoReggio rilanciano i tempi d’oro delle nostre discoteche

Stasera dalle 18,30 un nuovo incontro per rievocare, con musica e soprattutto immagini, i tempi d’oro delle discoteche reggiane. Si comincia con un aperitivo di benvenuto al Bar Living Cafè al direzionale Pieve Center a Pieve Modolena, per poi spostarsi alla vicina sala di FotoReggio, in via Plauto, per la visione di una parte delle foto scattate da Giuseppe Bucaria per la rivista TuttoReggio.

In scena immagini di feste al Marabù di Villa Cella, serate da ballo al Corallo di Scandiano, all’Epsylon di Reggio, al Matt Black di Santa Vittoria di Gualtieri, fino all’Italghisa. Una occasione per rivivere momenti di divertimento e di spettacolo di alcuni decenni fa, con ospiti alcuni dei personaggi più voga del cinema, della tv e della canzone. Al termine delle proiezioni è prevista una testimonianza con l’intervento di Franco Salsi, già dirigente finanziario del mondo cooperativo, che si sofferma sulla nascita della discoteca Marabù, storico locale di Villa Cella, per molti anni un punto di riferimento del divertimento per tanti giovani reggiani e non solo. Per informazioni: tel. 334-8586010.