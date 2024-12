Bar Marzia, la chiusura è definitiva: "Non riusciamo a cedere l’attività"

L’ultimo dell’anno chiude definitivamente, dopo quasi un secolo di attività, il Bar Marzia di Ca’ Casarotto a Toano: l’esercizio si trova sulla strada di fronte al monumento dei caduti di Ca’ Marastoni, un punto di riferimento storico e d’incontro per molte persone. Il locale è stato gestito per oltre 60 anni dai genitori e da uno zio di Marzia, la quale è subentrata quasi 30 anni fa. "Sono 49 anni che lavoro dietro al banco. Al mattino mi alzo alle 5,30 e alla sera tengo aperto finchè c’è gente, d’estate si va anche fino all’una – spiega –. Mi spiace chiudere perché è un locale storico e sono sicura che mi mancherà, però penso di aver diritto di riposarmi negli ultimi anni della mia vita e vedere qualcosa di diverso".

Già da molto tempo Marzia aveva manifestato l’intenzione di cedere l’attività, aveva avuto anche trattative con giovani senza però raggiungere l’accordo per cui ha deciso di chiudere. "La gestione di un esercizio pubblico richiede impegno e sacrificio, i giovani di oggi non ne vogliono sapere – dice –. Il sabato sera e alla domenica, mentre per questa attività sono i momenti di maggior impegno per la clientela. Durante la stagione estiva ho sempre avuto due ragazze, però ad aprire e a chiudere sono sempre stata io. È anche diventato un mestiere complicato fra la burocrazia e le nuove tecnologie, non ce la faccio proprio più. La concessione dei tabacchi l’ho già restituita al Monopolio. Dal momento che non ho trovato nessuno, non mi resta che consegnare, dopo tanti anni, la licenza del bar Comune di Toano".

Ormai ‘il dado è tratto’ e la signora Marzia, pur dispiaciuta, non torna più indietro. "Questa sera facciamo la festa di chiusura con tutti i nostri amici clienti – conclude – una serata di festa per poi abbassare per sempre la saracinesca dopo oltre novant’anni di attività. Mi rendo conto che si tratta di un servizio che verrà a mancare alla nostra gente, e ancora di più a me. Ci penso sempre e chissà quante volte mi sveglierò e mi verrà in mente".

Settimo Baisi