"Bar, ristoranti e negozi ancora in netta difficoltà"

"La situazione del commercio è ancora preoccupante anche a Scandiano e nel comprensorio ceramico reggiano". A dichiararlo è Giovanni Campani, presidente di Confesercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia. Confersercenti assicura la sua "attenzione nei confronti dei propri associati – sottolinea Campani – in questo momento abbastanza difficile per le vendite. Purtroppo è da tempo che il commercio sta attraversando un periodo non felice. Tra i titolari delle attività c’è soprattutto grande apprensione per le prossime stagioni autunnali e invernali in quanto anche le condizioni del tempo influiscono di conseguenza sugli acquisti. Quest’anno, se il caldo continuerà a settembre-ottobre, potrebbe ripetersi il trend negativo del 2024 con i clienti che preferiscono non acquistare i capi di abbigliamento autunnali".

Non mancano le problematiche pure per i gestori dei bar e ristoranti. "La ristorazione è un tema differente da analizzare – osserva Campani –. Sicuramente, rispetto ai negozi, c’è meno ‘sofferenza’ però tutto è ormai legato alla crisi economica. I ristoranti delle nostre zone quest’estate hanno ancora lavorato come gli anni passati: tuttavia le spese elevate da sostenere per bar e ristoranti sono sempre in aumento. A settembre, dopo il rientro dalle ferie, raccoglieremo le informazioni precise tra i nostri associati per un bilancio aggiornato e complessivo sull’andamento dell’estate. Siamo ovviamente disponibili per ascoltare tutti". Confersercenti elogia l’impegno dei Comuni per organizzare eventi, utili anche per valorizzare le attività.

"A Scandiano – spiega Giovanni Campani – sono tante le iniziative promosse per richiamare gente come anche negli altri comuni del comprensorio ceramico reggiano. Si tratta di proposte importanti per sostenere i nostri commercianti. E’ fondamentale operare insieme alle amministrazioni con l’obiettivo di portare gente nei centri dei nostri paesi dove, come in tutta la nostra provincia, registriamo chiusure di storici negozi con rari casi di nuove aperture". Campani sostiene inoltre che le amministrazioni dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia "quest’estate hanno lavorato bene, predisponendo un calendario d’iniziative, spesso apprezzate dal pubblico e preziose certamente per valorizzare il nostro territorio. Anche in settembre si svolgeranno altri appuntamenti, attesi sempre da tante persone. A Casalgrande è prevista la fiera, a Castellarano si terrà la festa dell’uva, mentre il 28 settembre appuntamento poi con il mercato e il palio dell’Angelica a Scandiano", rimarca il presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia.

