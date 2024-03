’Barabba’ in scena al Piccolo Orologio

Stasera alle 21 al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio 62 a Reggio, va in scena "L’ultima notte a Montefiorino" con Enrico Salimbeni e la musica di Ezio Bonicelli.

Al Piccolo Orologio di via Massenet stasera alle 21 e domani alle 19 è in programma "Barabba" di Antonio Tarantino per la regia di Teresa Ludovico, con Michele Schiano di Cola.

Sempre alle 21, al teatro di Cadelbosco Sopra, c’è "Genius Loci o Lucus Genii o viceversa", uno spettacolo di teatro-canzone con Quei Luridi Scherani, con un concept incentrato sul tema della identificazione del luogo e/o della localizzazione della identità, o viceversa.

Alle 21 all’area spettacoli di Planet Aut, in via Santa Rizza a Casalgrande, il divertente spettacolo dell’attrice comica Valentina Persia, nota come barzellettiera, con ospite il comico reggiano Willer Collura (informazioni e prenotazioni: tel. 333-3983005).