’Baracca & Burattini’ a Rubiera. All’Ospitale le storie del matto

Sta per concludersi la rassegna ’Baracca & Burattini’, con gli ultimi spettacoli nel Reggiano. Stasera alle 21,30 all’Ospitale di Rubiera va in scena ’Le Mat, storie del matto’ con Matteo Curatella impegnato in una rappresentazione di teatro d’attore, musica dal vivo e oggetti.

Il cantastorie viaggia e arriva nelle strade, nei mercati, locande, cascine, nelle corti e in osterie. Ha una fisarmonica e un cappello.

Il Matto è pronto a raccontare storie di cavalieri, di principesse, armi e amore. Storie di eroi antichi e moderni. Narratore, attore, musicista, regista, artista di strada, Matteo Curatella ama dedicarsi a diverse discipline teatrali. L’amore per la vita, l’arte, la curiosità, la meraviglia e gli incontri sono il motore che lo spingono nella sua ricerca artistica.