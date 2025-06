’Baracca & Burattini’ in scena con Meneghino e i sempreallegri

Stasera alle 21,30 nel cortile della scuola elementare Calvino di Calerno, a Sant’Ilario d’Enza, proseguono le tappe di ’Baracca & Burattini’ con i Burattini Aldrighi in ’Meneghino nel regno dei sempreallegri’, di e con Sebastiano Saccà, impegnato con i suoi burattini della tradizione lombarda. Il terribile Conte Trombetta ha preso il potere sul regno di Sempreallegri. E per diventarne re vuole sposare la principessa Diamantina. Ma non temete: Meneghino e Lindoro riusciranno a sistemare ogni cosa e a riportare Sempreallegri in allegria. Una fiaba dove intrighi, spettri e tante bastonate divertiranno gli spettatori di ogni età. Valerio Saccà scolpisce i suoi burattini nel profumato legno di cirmolo, dipinge i fondali e ne cura la regia.