Baracca e burattini con ’Ridi Meneghino’

Domani inizia la rassegna ’Baracca e Burattini’, con 28 spettacoli di qualità e un gioco social a premi, ogni settimana in un comune diverso e chiusura il 28 agosto. Si parte domani, sabato 10 giugno alle 21.30, a San Polo in piazza IV Novembre con I burattini Aldrighi in “Ridi Meneghino!”, burattini della tradizione lombarda. Il 13 giugno a Calerno di Sant’Ilario, cortile della scuola Calvino, Officine Duende con “Attenti al bebè!”. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info: Associazione Culturale “5T” tel. 0522382963 – www.cinqueti.it