Baragalla, allarme bosco: "I lavori della ciclabile dove non deve passare"

Suona di nuovo l’allarme al bosco di Baragalla: "Sono ripresi i lavori per completare la pista ciclabile, e va bene per carità, il problema è che hanno cantierizzato tutta un’area verde (di proprietà Coop) che non c’entra nulla con la ciclabile. Rovinando la vegetazione". Questa la segnalazione arrivata ieri da Cosimo Pederzoli (Sinistra Italiana). Il tasto del verde a Baragalla è già dolente, dopo la creazione di un supermercato Coop che ha visto sparire decine di alberi dal bosco.

La vicenda aveva scatenato una forte polemica da parte dei cittadini della zona, che hanno considerato la nuova costruzione un atto di negligenza e mancata tutela del patrimonio ambientale. Un caso ’gemello’, potremmo dire, nonché precedente rispetto a quello di Ospizio. "Diciamo che si sono messi avanti – spiega Pederzoli –. Per completare la ciclabile hanno cantierizzato un’area del bosco dove la ciclabile non deve passare (è previsto un negozio Coop e molto cemento in parcheggi)". A dimostrazione di ciò, allega un’immagine in stile ’prima e dopo’ (foto in basso) del tratto coinvolto dai lavori.