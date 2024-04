Barazzoni, addio all’ultimo liberale. Politica e foro in lutto per l’avvocato

Il diritto, la politica, il sociale. Sono state tante le passioni per le quali si è speso l’avvocato reggiano Gian Paolo Barazzoni, venuto a mancare giovedì notte a 73 anni nella sua abitazione, a causa di una grave malattia. Lascia la moglie Doretta, la figlia ingegnere Maria Paola, il genero e i nipoti. La camera ardente è allestita nella casa funeraria Reverberi (via Terezin 21): oggi alle 15.30 si terranno i funerali nella chiesa di Santo Stefano. Barazzoni si laureò col massimo dei voti all’Università di Bologna e poi si iscrisse all’albo degli avvocati di Reggio nel 1976. Civilista, si è occupato di contenzioso, in particolare negli ambiti societario, fallimentare, bancario e assicurativo. Condivideva il suo studio legale a Reggio in viale Isonzo 1 (e sede anche a Milano), indirizzo dove pure abitava, con gli avvocati Veronica Camellini, Luca Marconi e Andrea Marconi, che ora lo piangono: "Gian paolo è stato il nostro grande maestro che ci ha trasmesso la passione per il diritto unita a una grande attenzione nello studio delle singole situazioni. La sua instancabile dedizione verso il lavoro era limitata soltanto dal profondo affetto per i familiari e dal suo desiderio di viaggiare, più per arricchire le sue conoscenze dei luoghi e delle persone che come semplice turista". L’Ordine degli avvocati reggiani esprime cordoglio alla famiglia: "Un’ottima persona e un bravissimo civilista impegnato nel sociale", lo ricorda il presidente Enrico Della Capanna. Alla professione Barazzoni affiancò sin da giovane l’impegno in politica. Lo testimonia Antonio Patuelli, presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, amico in gioventù di Barazzoni ("ma per noi era Gipo", precisa). La loro amicizia risale ai tempi della Prima Repubblica, nel Partito Liberale: "Eravamo assieme: io, lui e l’avvocato Alberto Lasagni siamo stati giovani liberali. Sono antiche esperienze giovanili politiche, poi ognuno ha seguito le proprie attitudini professionali. Ma quando venivo a Reggio lui c’era sempre - continua Patuelli. - Lo avevo visto anche a Milano pochi mesi fa, magro come sempre, dove aveva il suo secondo studio. Mi raccontava del fantastico pendolarismo tra Reggio e Milano grazie all’Alta velocità". In pochi, tra chi gli era più vicino, si aspettavano una così ferale notizia: "Era dinamico, intellettualmente vivace: Lasagni mi diceva che ci usciva a cena tutte le settimane". La loro era una generazione plasmata dalle mani del liberale Alberto Ferioli, deputato per quattro legislature: "Una storia di sogni di gioventù - commenta amaro Patuelli -. Gibo era uno dei punti di riferimento". Poi lui confluì in Forza Italia, di cui divenne per un periodo coordinatore. Nel 1995 scese in campo come candidato sindaco del ‘Polo di Reggio’, che schierava il partito berlusconiano, il Ccd e An, contro Antonella Spaggiari, per poi diventare capogruppo in consiglio comunale. In un’intervista al Carlino, parlò della necessità di "fare un’opposizione costruttiva, non muro contro muro". Condivise con lui il seggio in Sala del Tricolore l’avvocato Liborio Cataliotti: "Un vero signore e un amico. Fu lui a chiedermi di candidarmi in Forza Italia. Ricordo un viaggio negli Usa con lui e il compianto Francesco Gualerzi, con il gonfalone dato dal sindaco Spaggiari, per incontrare il sindaco di Syracuse; poi passammo le vacanze a casa di Roosevelt Bouie", giocatore di basket nelle ‘Cantine Riunite’. "Portò in Forza Italia gli amici liberali come lui, l’avvocato Alberto Ferioli e Stefano Tombari. Ricordo che le prime riunioni di Forza Italia le facemmo a casa sua...". È stato anche presidente del Rotary club di Reggio (2002-2003) e grande appassionato di cavalli.