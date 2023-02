Barbecue rubato e gettato nel canale

Furti di attrezzature varie e arredi da giardino da cortili privati di abitazioni, negli ultimi giorni, tra San Martino in Rio e Correggio. In particolare si segnalano due furti molto simili, a San Martino in Rio, di barbecue che si trovavano in aree private, non distante dalla sede di una scuola d’infanzia. Dopo il furto dell’attrezzatura in un giardino, i ladri hanno operato nello stesso modo nel cortile adiacente, portando via il "bottino" con un capiente automezzo, probabilmente un autocarro.

Forse si trattava di un furto per recuperare del metallo. Ma alla fine pare che l’attrezzatura non sia stata considerata adeguata, visto che i ladri hanno gettato via almeno uno dei barbecue rubati, rinvenuto nelle acque del canale Tresinaro, nei pressi di un ristorante, in zona periferica tra San Martino in Rio e Correggio. Dunque, oltre al danno provocato alle persone derubate, i ladri hanno provocato anche conseguenze ambientali, gettando materiale metallico in un corso d’acqua.

I proprietari hanno già segnalato l’episodio attraverso una formale denuncia ai carabinieri della locale caserma, al momento contro ignoti. Negli ultimi giorni sono stati diversi i furti avvenuti in abitazioni della zona, con i ladri che hanno rubato non solo nelle stanze in cui sono riusciti ad entrare – in qualche caso passando dai balconi delle case dopo essersi arrampicati dalle grondaie – ma anche in giardini di abitazioni, portando via arredi e attrezzature per cucinare o da giardinaggio.

Antonio Lecci