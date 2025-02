Barberie indiane, è boom. Anche ‘Prince’ alle forbici

Da qualche tempo si sta assistendo a un vero e proprio boom di aperture di saloni di barberia, che puntano in particolare a proposte moda internazionali, spesso orientate alle tendenze del momento che arrivano soprattutto dall’estero.

Per questo nascono saloni gestiti da professionisti originari di Paesi lontani, in particolare India e Pakistan, che si aggiungono alle attività gestite da cinesi, che sono avviate ormai da molti anni.

L’ultima inaugurazione è avvenuta a Gualtieri, sull’ex Statale 63 in centro, con un giovane barbiere, il ventenne Prabhiot Singh, in arte Prince, che ha deciso di intraprendere questa nuova avventura professionale dopo aver frequentato la scuola da parrucchiere e barbitonsore a Reggio. Aiutato da uno zio e da un cugino, ha praticamente rimesso a nuovo il locale, perfino con alcuni arredi in tema con le tradizioni del loro Paese d’origine, oltre che con accenni che riportano invece all’America.

Barba e capelli sono una tradizione molto forte in India e in altri Paesi orientali. La richiesta di questo servizio è molto forte anche sul territorio locale, con tagli di qualità come ragnatele, sfumature e lampi, anche su bimbi e ragazzi, che sono molto di moda in questo periodo.

Al taglio del nastro presente anche il sindaco Federico Carnevali con l’assessore Eleonora Maestri, oltre a un folto pubblico che ha voluto assistere all’apertura della barberia, che si aggiunge ad altri simili attività inaugurate di recente nella Bassa.

Antonio Lecci