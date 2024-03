Barbieri al fianco di Cristina Reda: "Serve un forte cambiamento"

Cominciano a delinearsi gli schieramenti delle formazioni politiche in campo per le prossime elezioni comunali a Gualtieri. Il gruppo di centrosinistra appoggiato dal Pd ha confermato la candidatura di Federico Carnevali a sindaco, con il ruolo di vice per Eleonora Maestri, entrambi amministratori comunali in carica. Sull’altro fronte, la lista civica GualtieRinnova candida a sindaco Cristina Reda, ora in carica come consigliere di maggioranza, affiancata pure da James Barbieri (nella foto insieme con Reda), sindaco per nove anni fino al 2003, che a 70 anni si rimette in gioco in modo chiaro. "Non mi piacciono i tentativi di delegittimare Cristina Reda da parte di qualcuno che non accetta le posizioni di coloro che non vogliono sottostare a decisioni calate dall’alto. Con il Pd – dichiara Barbieri – è stato cercato l’accordo. Ma avrebbero voluto imporre le loro scelte sui candidati, decise senza nessun confronto preventivo. Non hanno colto l’occasione. E mi dispiace". Il centrosinistra a Gualtieri rischia di spaccarsi in due fazioni. Ma Barbieri non retrocede di un passo: "Cristina è giovane, è una donna, può portare un forte cambiamento. E io, a 70 anni, ho voglia di fare, di favorire un cambiamento, che è necessario. Sui problemi del Po non si discute più, la Variante Cispadana è ferma a Brescello… Sulla sanità pubblica siamo di fronte a una situazione imbarazzante. I cittadini, i reali utenti dei servizi sanitari, non sono rappresentati adeguatamente. Occorre cambiare. E subito".

a. le.