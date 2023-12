Barbieri alla Libreria all’Arco. Al Malaguzzi intervista al sindaco

Oggi alle 18 alla Libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, è atteso Bruno Barbieri, chef e conduttore tv, per presentare "Si fa così", il nuovo libro che contiene decine di ricette di qualità create dal noto cuoco e che possono essere facilmente realizzate da non esperti di cucina: dai piatti tradizionali ai classici del pranzo domenicale.

• Un’anteprima dello spettacolo "L’avaro" di Moliere, stasera alle 21 a palazzo ducale di Guastalla, con un approfondimento su "Molière e l’Avaro" con Gino Ruozzi e Fiorello Tagliavini, per preparare il pubblico alla visione della rappresentazione in programma il 7 dicembre al teatro Ruggeri di Guastalla con Ugo Dighero, Mariangela Torres, Elisabetta Marzocco, Paolo Li Volsi, Rebecca Radaelli e Fabio Barone.

• Al cinema Rosebud di Reggio stasera alle 21 viene proiettato "Spellbaund. Io ti salverò", celebre thriller di Hitchcock, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

• Oggi dalle 16,30 al centro Malaguzzi di viale Ramazzini a Reggio spazio ai dialoghi per confrontarsi sull’educazione 0-6 anni a partire dall’esperienza reggiana, per riflettere sulla relazione con la città, con intervento di numerosi relatori e l’intervista di Saverio Migliari (responsabile del Carlino Reggio) al sindaco Luca Vecchi.

• Alla sede dell’Associazione Archeosofica di via Campo Marzio a Reggio stasera alle 21 incontro sui "Simboli nell’arte", legato alle immagini usate dalle varie civiltà, dall’antichità fino ai tempi più recenti: nell’incontro di oggi si parla de "Il Sacro e il suo linguaggio".

• Alla Sala degli Specchi del teatro Valli, a Reggio, oggi alle 18,30 un nuovo appuntamento con "Verso sera", storia e filosofia a teatro, per l’occasione sull’avviamento alla letteratura con "Forme anomale del romanzo".

a.le.