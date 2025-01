Barco piange la scomparsa di Marina Ghini, sorella dello storico parroco don Paolo. Aveva 96 anni. Marina si è spenta nella casa della carità di Fontanaluccia, la frazione modenese di cui era originaria. Nel 2010 aveva ricevuto il premio di ‘Donna a Bibbiano’ per ringraziarla per il suo servizio per i bisognosi. Aveva scelto di vivere accanto al fratello parroco don Paolo che ha retto la parrocchia dal 1954 ed è poi deceduto nel 2012. Marina, con grande impegno, ha gestito la canonica di Barco, aperta sempre a tutti vivendo ogni giorno il Vangelo come collaboratrice del fratello sacerdote. In particolare ospitava persone bisognose e poveri come extracomunitari, zingari, ex carcerati.

"Zia Marina – ricorda la nipote Silvana – dagli anni Cinquanta al 2016 ha vissuto a Barco assieme al fratello don Paolo, scomparso nel 2012. Una donna buona e generosa. La canonica, grazie al suo servizio, era diventata un luogo di accoglienza e apertura con spirito di carità per aiutare tutti coloro che erano in difficoltà. La tavola per il pranzo e la cena era aperta a tutti. Era abituata ad aggiungere un posto a tavola per qualcuno che arrivava. È stata pure attiva per la distribuzione dei vestiti usati, sempre da lei puliti e stirati. Era sorella, oltre di don Paolo, di suor Gemma".

I funerali si svolgeranno domani con una doppia funzione religiosa di commiato. Alle 10 sarà celebrata in chiesa a Fontanaluccia e in seguito, nel pomeriggio, si terrà anche in chiesa a Barco alle 14.30. La salma sarà poi accompagnata nel cimitero di Barco. Grande cordoglio ha destato a Barco la notizia della sua morte. "Marina Ghini si è ricongiunta con suo fratello don Paolo e sua sorella suor Gemma – dice Giangiacomo Papotti –. Una donna che ha lasciato traccia del suo operato non solo nel bibbianese, ma all’umanità intera". Marina era dunque un punto di riferimento della solidarietà e beneficenza operando instancabilmente in silenzio.

Grazie alla sua disponibilità, la canonica era quindi diventata una casa di tutti (stranieri e italiani di qualsiasi religione) per la sua opera caritativa e umanitaria. "In ognuno di quelle persone noi vediamo il Signore e le porte da noi saranno sempre aperte a chiunque", aveva sottolineato Marina nel 2010. Una vita straordinaria iniziata e finita a Fontanaluccia dopo un lunghissimo periodo a Barco di Bibbiano, seguendo assiduamente il fratello sacerdote.

