Bardi brilla in Serie B: parate decisive per la salvezza

BARDI 8. La parata al 61’ sul potente colpo di testa di Bellich è di livello assoluto. Non è l’unica: gran riflesso nel primo tempo (40’) sulla botta di Leone, e poco dopo balza sul beffardo colpo di testa di Pierobon. A 5’ dal termine ennesimo riflesso: dice di no al colpo di testa di Candellone. Dopo un paio di incertezze nelle ultime due gare, è tornato a indossare il mantello. Guantoni sulla salvezza per il migliore portiere della B.

MERONI 6.5. Rientra da titolare dopo tre gare e lo fa stringendo i denti (non al 100%). Diverse respinte sui cross dei campani: nulla di troppo complicato, ma resiste, e resiste (dal 32’st Nahounou sv).

ROZZIO 7. Vero, Adorante segna allungandosi su un cross, ma per il resto non gli concede una palla giocabile che sia una, e di fianco a lui giocano tutti meglio.

LUCCHESI 7. Ieri ha spento 22 candeline e ha festeggiato respingendo tutto e tutti: spicca al 49’ il muro a corpo "morto" sul tiro pericolosissimo di Candellone, e oltre le chiusure ci sono un paio di uscite palla al piede interessanti (nel 1° tempo).

LIBUTTI 7. Torna dopo una vita a fare la fascia destra. Nel secondo tempo quando le vespe spingono senza sosta lui si oppone con anticipi e intercettando cross e passaggi: senza fronzoli, tanti palloni fuori dallo stadio.

IGNACCHITI 6. Un suo tiro all’inizio porta all’occasione per Gondo, poi battaglia contro la marea locale e resta a galla.

REINHART 6. Pochi tocchi, la palla è sempre della Juve. Allora tantissima fase di non possesso: prova a contrastare chi passa da quelle parti, "sporcando" un paio di tiri e passaggi.

PORTANOVA 7.5. Quando si dice "valere il prezzo del biglietto": guardare la stratosferica azione con l’assist per il 2-0 di Girma. Come una stella cadente in piena notte (dal 32’st Kabashi sv).

MARRAS 7. Suo il tiro che propizia l’1-0. Salva sulla linea al 61’ dopo il prodigio di Bardi. Si distingue in mille ripiegamenti difensivi: quante situazioni sbrogliate…

GIRMA 7.5. Fa "solo" due cose: un gol e poi…un altro gol. Scusate se è poco. Da opportunista il primo, con un preciso colpo di testa d’istinto. Facile il secondo: ringrazia subito Portanova perché non si poteva fare altro (dal 39’st Kumi sv).

GONDO 7. Tempo fa sarebbe stata utopia pensare a Cedric da 7 in pagella ma senza reti. Eppure è così: al 23’ respinge di testa un corner insidioso, sostituendosi ai difensori. Nel primo gol di Girma fa un lavoro eccellente in ripartenza, servendo la palla al numero 80 che poi segnerà. In apertura viene murato da Ruggero. Che finale di stagione...

