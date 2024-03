Bardi potrebbe saltare 2 match. Sampirisi in forse, out Kabashi

Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di sabato, quando alle 16,15 i granata saranno di scena allo stadio ‘Ceravolo’ di Catanzaro per una sfida ad alto coefficiente di difficoltà. Molto probabilmente dovranno fare a meno di Francesco Bardi (foto), rendimento alla mano il miglior giocatore di queste 28 partite assieme al centrocampista Alessandro Bianco. Il portiere anche ieri è rimasto ai box dopo la distorsione alla caviglia rimediata martedì scorso nella gara col Sudtirol e che poi lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti contro l’Ascoli. Al suo posto quasi certamente ci sarà Satalino, il vice, poi la prossima settimana si capirà se l’estremo difensore livornese potrà tornare disponibile per il derby con lo Spezia (16 marzo) o se si andrà direttamente dopo la sosta (a Venezia, il primo di aprile). Qualche chance in più invece per Mario Sampirisi (affaticamento nella zona inguinale) mentre Elvis Kabashi dovrà stare a riposo per una fastidiosissima fascite plantare al piede destro. Dopo la sosta dovrebbero tornare a disposizione anche Domen Crnigoj e Filippo Romagna.

Per il difensore del Sassuolo esiste qualche possibilità di rivederlo forse anche un po’ prima, ma visti i precedenti non si forzerà nulla anche perché al momento capitan Paolo Rozzio sta dando ampie garanzie, disputando una delle migliori stagioni da quando veste la maglia granata.

Adesso non resta che mettere dentro ai meccanismi Okwonkwo e dare più fiducia a Blanco. Francesco Pioppi