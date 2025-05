"Bardi protettore, è il nostro Papa"

Cristiana Bonacini, 61 anni, reggiana doc, si professa "una grande tifosa granata dai tempi dei tempi". Venerdì sera ha guardato il match contro la Juve Stabia in televisione e ha gioito al fischio finale. "La squadra ha fatto davvero un’ottima partita. Un mese fa non ci credevo a questa salvezza, ma dopo le ultime gare disputate me l’aspettavo. I miei preferiti? Beh, Bardi è il numero uno. Per me potevano eleggere lui come nuovo Papa. E poi Manolo Portanova, è fortissimo. Ma mi ha fatto molto piacere anche l’exploit di Gondo. Infine non si può non dare i meriti all’allenatore. Se non fosse arrivato Dionigi a dare questa sterzata, non ci saremmo salvati. Ora è giusto festeggiare e sono venuta qui in stazione".