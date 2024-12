Bardiani Csf Faizanè. Affiatamento in Spagna

La nuova stagione della Vf Group Bardiani Csf Faizanè è iniziata in Spagna, dove la squadra reggiana sarà in ritiro fino al prossimo 22 dicembre.

Base della formazione è Altea, sulla Costa Blanca.

"Questo ritiro è fondamentale sia per i nuovi arrivati che per i confermati. E’ l’occasione per creare coesione all’interno del gruppo in vista del 2025 e per iniziare a lavorare con il nuovo materiale tecnico. La preparazione fisica e la costruzione del team sono due aspetti centrali di queste giornate ad Altea, così come lo saranno le attività dedicate ai media e agli sponsor", afferma il team manager Roberto Reverberi.

L’attività è iniziata con 19 atleti. Altri quattro corridori sono nel frattempo impegnati nelle attività scolastiche e raggiungeranno la squadra a breve.

Il gruppo completo per il 2025 è formato dal reggiano Federico Biagini, Filippo Cettolin, Luca Colnaghi, Lorenzo Conforti, Luca Covili, Edward Cruz, Santiago Ferraro, Filippo Fiorelli, Martin Herreno, Filippo Magli, Alessio Martinelli, Martin Marcellusi, Andrea Montagner, Luca Paletti, Alessandro Pinarello, Mattia Pinazzi, Vicente Rojas, Matteo Scalco, Mattia Stenico, Manuele Tarozzi, Alex Tolio, Filippo Turconi, Enrico Zanoncello.

I direttori sportivi sono Alessandro Donati, Luca Amoriello e Mirko Rossato.

"Siamo la squadra professionistica più giovane al mondo e questo è motivo d’orgoglio", sottolinea Reverberi.

"L’età media che sfiora appena i 22 anni, ci sono dodici Under 23 per uno specifico progetto. Si punta molto sull’idea che i giovanissimi si debbano essere formare all’interno della squadra, per accompagnarli a correre a ad alti livelli".

"Abbiamo sponsor che condividono questa filosofia e che dobbiamo ringraziare per la fiducia nelle nostre idee". Ancora in via di definizione il calendario per le prime gare del prossimo anno, con debutto comunque entro febbraio. Un’annata in cui la formazione cercherà di confermarsi, visto che la stagione andata in archivio l’ha vista come la miglior squadra italiana del raking internazionale grazie a 9 vittorie, 34 podi e 106 piazzamenti tra i primi dieci, per un totale di 3164 punti nella classifica dell’Unione ciclistica internazionale, con 199 giorni totali di gara.

m.t