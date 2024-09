Bardi&Rozzio, il bunker della Regia. Porta inviolata e salvataggi record

Un portiere strepitoso e un difensore centrale che si ‘immola’ ad ogni occasione per evitare che gli avversari producano azioni pericolose. Parliamo di Francesco Bardi e Paolo Rozzio, rispettivamente il giocatore che fin qui ha collezionato più clean sheet (già tre, come Thiam della Juve Stabia) e di Paolo Rozzio che segue a ruota l’ex compagno Filippo Romagna (ora al Sassuolo) per quel che riguarda i ‘salvataggi’ (37 e 36). Il campione statistico dopo sei partite è ridotto, ma può darci – a grandi linee – le prime tendenze delle squadre di Serie B e sottolinea l’importanza capitale delle due colonne della Reggiana. Un peso specifico che va ovviamente anche oltre i crudi numeri, visto che si tratta di coloro che – assieme a Luca Cigarini – tengono in mano la leadership dello spogliatoio e sanno sempre quando alzare la voce oppure, al contrario, abbassare i toni. I granata spiccano poi in un’altra classifica che potrebbe essere definita della sfortuna (o dell’imprecisione, se vogliamo girare il coltello nella piaga…) perché sono letteralmente in fuga per quel che riguarda i pali e le traverse colpite: addirittura 7 in appena 6 partite, con Spezia e Cosenza che seguono, entrambe a quota 4. Reggiana in testa anche alla classifica dei dribbling riusciti con 7,8 a gara, davanti a Salernitana (7,7) e Cesena (7) con Antonio Vergara che è una sorta di maestro di quest’arte sempre più rara nel calcio moderno.

Da migliorare quindi la percentuale delle realizzazioni rispetto ai tiri tentati, con i granata che si trovano al 14° posto con il 6,5% (7 su 108) in una classifica che vede il podio composto da Spezia (11 su 82 pari al 13,4%), Sassuolo (8 su 80 pari al 10%) e Pisa (12 su 121 pari al 9,9%) mentre il fanalino di coda è il Frosinone (4 su 109 pari al 3,7%). Tra le altre classifiche ‘significative’ si segnala un terzultimo posto per quel che riguarda le big chances create – ovvero una situazione in cui ci si dovrebbe ragionevolmente aspettare che un giocatore segni (solitamente uno contro uno o tiri da posizione ravvicinata con una pressione moderata o nulla degli avversari, come i rigori) e qui la Reggiana è indietro, a quota 8, al pari di Catanzaro, Frosinone e Sassuolo e di poco davanti a Mantova (7) e Cittadella (5); in testa c’è invece lo Spezia (20) seguito dal Modena (19) e, sensibilmente più indietro, dal Pisa (14). Come detto sono solo prime indicazioni, ma con le quali ci si può già fare un’idea di alcune caratteristiche che andranno ‘esaltate’ oppure ‘sistemate’.

Francesco Pioppi