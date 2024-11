Barford insacca la bomba della ’mission impossible’. La febbre limita Faye, ottima prova di Cheatham

Jaylen BARFORD (23 minuti, 2/5 da 2, 3/6 da 3, 4 rimbalzi, 1 recupero, 1 assist, 13 punti). Alterna falli ingenui a prodezze balistiche in attacco. Ha il merito di insaccare la tripla del 49-54 da Mission Impossible a 4 minuti dal termine in un momento molto delicato del match. Voto: 6.5.

Cassius WINSTON (23 minuti, 2/8 da 2, 2/3 da 3, 6/8 ai liberi, 6 rimbalzi, 5 perse, 5 assist, 10 punti). Pagella difficilissima la sua. Per tre quarti sbaglia tutto lo sbagliabile, ma ha l’attenuante dell’imminente parto del suo primogenito e la testa, giocoforza, è a Reggio. A 100 secondi dal termine commette un passi clamoroso da 4 in pagella, ma l’ultimo giro di lancette è da killer consumato del parquet: canestro del 59-61, sull’ultima azione sbaglia il tiro ma a va prendersi il suo rimbalzo, subisce fallo, fa 1/2 ai liberi e regala la vittoria ai biancorossi. Voto: 6.5.

Mouhamed FAYE (18 minuti, 3/4 da 2, 0/1 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 1 assist, 6 punti). È febbricitante e si vede. All’inizio mette insieme diverse cose buone ma a lungo andare si spegne come è normale che sia. Voto: 6.

Stephane GOMBAULD (26 minuti, 2/4 da 2, 3/3 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 2 stoppate, 7 punti). Chiamato a fare gli straordinari per le condizioni fisiche precarie di Faye, risponde presente. Pur con alcuni limiti, piace l’astuzia e l’intelligenza cestistica in diverse giocate. Voto: 6.5.

Jamar SMITH (21 minuti, 1/5 da 2, 2/7 da 3, 1 rimbalzo, 4 assist, 8 punti). Sparacchia davvero tanto ma serve bene i lunghi con assist al bacio. In una serata negativa al tiro si inventa la bomba del 50-57 che spinge la Unahotels verso la vittoria. Voto: 6. Lorenzo UGLIETTI (17 minuti, 0/3 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 1 recupero, 1 assist, 2 punti). Forse l’unica nota negativa del match. L’impegno non manca, ma nella serata-no di Winston, serviva qualcosa di più. Voto: 5.5.

Michele VITALI (21 minuti, 1/1 da 2, 0/3 da 3, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 recupero, 2 punti). Non è al meglio, ma piazza diverse zampate al momento giusto. Voto: 6.

Matteo CHILLO (18 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 1 recupero, 2 punti). Parte in quintetto e gioca una delle sue migliori partite stagionali, soprattutto con il giusto atteggiamento: la foto è l’ingresso in campo per l’ultimo minuto dove piazza una difesa super dopo aver trascorso tanto tempo in panca. Avanti così. Voto: 6.

Kwan CHEATHAM (33 minuti, 1/5 da 2, 2/6 da 3, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 stoppate, 1 recupero, 12 punti). Resta in campo tanti minuti e risponde presente con la miglior valutazione del team. Voto: 6.5.

Cesare Corbelli