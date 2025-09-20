La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
ReggioEmilia
Barford, menù di qualità
20 set 2025
GABRIELE GALLO
Cronaca
L'americano viaggia ai suoi livelli. Volitiva doppia–doppia di Echenique

Jaylen BARFORD (20 minuti, 4/5 da 2, 3/4 da 3, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist, 19 punti). Viaggia ad ottimi sprazzi mostrando tutte quelle caratteristiche che lo hanno fatto apprezzare dallo staff tecnico e dai tifosi la scorsa annata. Voto 7.5

Tomas WOLDETENSAE (20 minuti, 2/2 da 2, 1/3 da 3, 2/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 recuperate, 4 assist, 9 punti) Presenza, intensità e abilità di passaggio. Prestazione più che positiva. Voto 6.5

Troy CAUPAIN (24 minuti, 5/6 da 2, 0/4 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 assist, 10 punti) Le chiavi della squadra si vede che le ha in mano e la mette in moto con sapienza; la guida naturalmente è ancora in rodaggio. Ma quando l’auto biancorossa va in panne nel terzo quarto è lui che la rimette in carreggiata sull’autostrada del successo. Voto 7

Bryson WILLIAMS (21 minuti, 3/9 da 2, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 7 punti) Ci aspettavamo qualcosina di più. Fatica a trovare ritmo e non è sempre lucido nelle scelte. Si dà da fare ma contro Anversa domani serve il Williams di altre partite. Voto 5.5

Jamar SMITH (20 minuti, 1/3 da 2, 1/4 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 5 assist, 10 punti) Qualche puntura di spillo in un match fondamentalmente incolore. Ma non era oggi che serviva il miglior Smith. Voto 5.5.

Lorenzo UGLIETTI (17 minuti, 1/3 da 2, 1/2 da 3, 1 persa, 1 recuperata, 3 assist, 3 punti) Gara di alti e bassi. Voto 5.5

Luca SEVERINI (20 minuti, 1/3 da 2, 1/5 da 3, 1 rimbalzo, 5 punti) E’ stato tra gli ultimi a unirsi al gruppo e si vede che deve affinare i meccanismi. Tanta quantità, un po’ meno qualità. Non temiamo per il suo apporto futuro, si valuta la prestazione di serata. Voto 5.5

El Hadji DEME (3 minuti, 0/1 da 2 ) Il giovane talento biancorosso tasta il terreno ai parquet europei. N.G.

Jaime ECHENIQUE (19 minuti, 8/16 da 2, 11 rimbalzi, 1 recuperata, 2 assist, 16 punti) Confeziona una doppia-doppia da 16 punti e 11 rimbalzi in meno di 20’ di impiego; con grande senso della posizione e alto q.i cestistico. Nonostante sia visibilmente ancora imballato a livello fisico. Non male davvero. Voto 7.5

Michele VITALI (20 minuti, 1/2 da 3, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 3 assist, 3 punti) Match senza acuti, con ottimo piglio ma relativa efficacia. Voto 5.5.

Kwan CHEATHAM (17 minuti, 2/4 da 2, 6/9 da 3, 5 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppata, 9 punti) Nei primi due quarti si traveste da Steph Curry, e detta legge. Poi lascia il proscenio agli altri e risparmia energie per il prossimo match. Voto 7.

