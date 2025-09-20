Barford, menù di qualità

Jaylen BARFORD (20 minuti, 4/5 da 2, 3/4 da 3, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist, 19 punti). Viaggia ad ottimi sprazzi mostrando tutte quelle caratteristiche che lo hanno fatto apprezzare dallo staff tecnico e dai tifosi la scorsa annata. Voto 7.5

Tomas WOLDETENSAE (20 minuti, 2/2 da 2, 1/3 da 3, 2/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 recuperate, 4 assist, 9 punti) Presenza, intensità e abilità di passaggio. Prestazione più che positiva. Voto 6.5

Troy CAUPAIN (24 minuti, 5/6 da 2, 0/4 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 assist, 10 punti) Le chiavi della squadra si vede che le ha in mano e la mette in moto con sapienza; la guida naturalmente è ancora in rodaggio. Ma quando l’auto biancorossa va in panne nel terzo quarto è lui che la rimette in carreggiata sull’autostrada del successo. Voto 7

Bryson WILLIAMS (21 minuti, 3/9 da 2, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 7 punti) Ci aspettavamo qualcosina di più. Fatica a trovare ritmo e non è sempre lucido nelle scelte. Si dà da fare ma contro Anversa domani serve il Williams di altre partite. Voto 5.5

Jamar SMITH (20 minuti, 1/3 da 2, 1/4 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 5 assist, 10 punti) Qualche puntura di spillo in un match fondamentalmente incolore. Ma non era oggi che serviva il miglior Smith. Voto 5.5.

Lorenzo UGLIETTI (17 minuti, 1/3 da 2, 1/2 da 3, 1 persa, 1 recuperata, 3 assist, 3 punti) Gara di alti e bassi. Voto 5.5

Luca SEVERINI (20 minuti, 1/3 da 2, 1/5 da 3, 1 rimbalzo, 5 punti) E’ stato tra gli ultimi a unirsi al gruppo e si vede che deve affinare i meccanismi. Tanta quantità, un po’ meno qualità. Non temiamo per il suo apporto futuro, si valuta la prestazione di serata. Voto 5.5

El Hadji DEME (3 minuti, 0/1 da 2 ) Il giovane talento biancorosso tasta il terreno ai parquet europei. N.G.

Jaime ECHENIQUE (19 minuti, 8/16 da 2, 11 rimbalzi, 1 recuperata, 2 assist, 16 punti) Confeziona una doppia-doppia da 16 punti e 11 rimbalzi in meno di 20’ di impiego; con grande senso della posizione e alto q.i cestistico. Nonostante sia visibilmente ancora imballato a livello fisico. Non male davvero. Voto 7.5

Michele VITALI (20 minuti, 1/2 da 3, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 3 assist, 3 punti) Match senza acuti, con ottimo piglio ma relativa efficacia. Voto 5.5.

Kwan CHEATHAM (17 minuti, 2/4 da 2, 6/9 da 3, 5 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppata, 9 punti) Nei primi due quarti si traveste da Steph Curry, e detta legge. Poi lascia il proscenio agli altri e risparmia energie per il prossimo match. Voto 7.

Gabriele Gallo